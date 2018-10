Az itthon is egyre népszerűbb halloweeni bulik a tréfáról, a rettegésről és az őrült jelmezekről szólnak. Öltözéked nem lehet teljes, ha manikűröd nem tükrözi a halloweent. Összegyűjtöttünk pár manikűrötletet, biztos megtalálod köztük az idei befutót. Egyet azért szögezzünk le: a halloweenes manikűrök jelmez nélkül is jól mutatnak, töltsd bárhol is az estédet.