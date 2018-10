Paplanszája miatt nem tudta megfújni a szondát a valóságshow-celeb

Scarlett Harrison, az MTV Ex On The Beach című valóságshow-jának egyik korábbi szereplője június 20-án szabálytalanul egy taximegállóba parkolt autójával Manchester központjában. Amikor a rendőrök igazoltatták, alkoholszagúnak ítélték a leheletét, és ezért meg akarták szondáztatni. A 20 éves celeb négy alkalommal is megpróbált belefújni a szondába a rendőrőrsön, ám ez nem sikerült neki. Saját bevallása szerint azért nem, mert túl nagyra vannak töltve az ajkai.

A vizsgálatból kiderült, hogy Harrison alkoholt fogyasztott aznap este, majd a volán mögé ült, hogy megkeresse egy barátját, aki egy vita után eltűnt.

A nő a bíróság előtt bűnösnek vallotta magát. 16 hónapra eltiltották a vezetéstől, 310 angol font, vagyis nagyjából 115 ezer forint összegű bírságot szabtak ki rá és felajánlották neki a részvételt egy ittas vezetőknek szóló rehabilitációs kurzuson.

