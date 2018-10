„Szépségsztorik” a Brody Studiosban: mesebeli környezetben ünnepelt a dm

A Brody Studios különleges olvasztótégelye művészeteknek, stílusoknak, megadva az alaphangot egy olyan rendezvénynek is, ahol a dm-es „szépségsztorik” álltak a középpontban. Magyarország piacvezető drogériája egy különleges Night Editon koncepciót álmodott az épület falai közé október elején, szorosan kapcsolódva a mesebeli enteriőrhöz. Régi bútorok, kopottas ablakkeretek adták a hátteret a legújabb szépségápolási termékekhez, különleges installációk előtt örökíthették meg a legjobb pillanatokat a vendégek.

A dm tavaly ősszel indította el Szépségsztorik oldalát, s egy ugyancsak különleges hangulatú beauty eseményen mutatta be a bloggereknek. Kanyó Roland marketing- és PR-menedzser a Brody Studios falai közt idézte fel az elmúlt év elért eredményeit: összesen 200 tartalom jelent meg egy év alatt, amelyből 85 dm márkás termékteszt, videó és blogbejegyzés. Az oldalnak 80 regisztrált bloggere van, egy év alatt több mint 200.000 olvasó látogatott az oldalra. Idén tavasszal elindult a dm online shopja is, amely októbertől szorosabban összekapcsolódik a szépségsztorik oldallal, izgalmas új utakat nyitva.

A beauty workshopot harmadik alkalommal rendezte meg a drogéria, a Night Edition koncepciót követve most az őszi és téli esték hangulatát idézték meg. Az idei évben különlegesség volt, hogy a dm lehetőséget biztosított 15 vásárlójának is, hogy részt vegyenek az eseményen, ahol találkozhattak kedvenc bloggereikkel, akiket eddig a szépségsztorik oldalról és a blogokról ismerhettek.

Azt est háziasszonya Takács Nóra volt, aki végigkalauzolta a vendégeket az egyes szépségállomások között, bemutatva a dm márkák újdonságait, többek között leleplezte a dm 183 DAYS by trend IT UP termékeit.

Az eseményen több, a dm-ben elérhető márka várta a bloggereket: Biobaza, Durex, essence, Garnier, Listerine, L’Oréal Paris, Love Beauty & Planet, Maybelline, Neutrogena, o.b. Physicians Formula, valamint Rimmel és a Yogi Tea.

Újdonságként délelőtt szakmai találkozót rendeztek a helyszínen a szektor beszállítóinak és a vállalat szortimentmenedzsereinek.

A rendezvény a dm őszi szépségkampányának egy kiemelt eleme. A show azonban folytatódik: ingyenes sminket, körömápolást és hajformázást kínáló Beauty Lounge aktivitás érkezik októberben a nagyobb városokba, ráadásul egy izgalmas játékkal is készült a drogéria a vásárlóknak: ha virtuálisan összeállítják kedvenc dm márkás sminktermékekkel megtöltött neszesszerüket, meg is nyerhetik, sőt a fődíjért is indulhatnak.