Ennél a hajba valónál nincs divatosabb idén ősszel

Tele van vele az Instagram, a Pinteresten 157 százalékkal többen keresnek rá mostanában, a nagy divatheteken pedig a legnevesebb influencerek hajában is ott virítottak a copf vagy konty köré kötött sálkendők. Mindezek fényében nem is kérdés, hogy ez 2018 őszének legtrendibb hajba valója.

A kiegészítő nagyon praktikus és kényelmes, hiszen az egyszerű, copfos hajviseletet dobja fel. A sálkendők szinte minden fast fashion boltban, illetve bizsuboltokban is beszerezhetők. A célnak megfelelnek azok a vékony sálak is, melyek akár nyakban is hordhatók, de kaphatók direkt hajgumival kombinált verziók is. Utóbbi azért szerencsésebb, mivel magában is jobban megtartja a copfot vagy kontyot. A sima sálkendők alatt viszont célszerű gumival is összefogni a hajat, hogy stabilabban tartson a frizura.

