Befestette a szemöldökét, kihullott

A brit Leanne Martin szeptember 27-én eredetileg csak manikűröztetni ment egy szépségszalonba, de aztán úgy döntött, a szemöldökét is megcsináltatja. Gyantázás után festést is kért, a kozmetikus pedig csupán megkérdezte, festette-e már korábban is a szemöldökét, allergiatesztet azonban nem végzett.

A kezelés másnapjára a 31 éves nő szemöldökének környéke bevörösödött, és elkezdett feldagadni, majd a tünetei óráról órára súlyosbodtak. Rettenetes fájdalmat érzett, mintha égne a szemöldöke.

Bement a legközelebbi kórházba, ahol hidrokortizon krémet adtak neki. Később a háziorvosa is azt tanácsolta, hogy továbbra is ezzel kenje a gyulladt felületet.

A sebei még mindig nem gyógyultak be, és a szemöldöke elkezdett kihullani. A munkahelyéről is hiányzik, mivel konyhán dolgozik, ahová a higiéniai előírások miatt nyílt sebekkel nem mehet.

Ráadásul 8 éves fia sem engedi, hogy ő kísérje el az iskolába, mert nem szeretné, ha megijesztené a többi szülőt.

A nő visszatért a szépségszalonba, és felelősségre vonta a kozmetikust, hogy miért nem végzett allergiatesztet. Egy 40 font értékű kupont akartak neki felajánlani kárpótlásul, Leanne azonban bíróságra akarja vinni az ügyet, nehogy más is úgy járjon, ahogy ő.

