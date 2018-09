Ez lesz 2019 tavaszának legtrendibb körömlakkszíne

Philip Limnek a New York-i Divathéten tartott bemutatóján az összes modell világosszürkére lakkozott körmökkel lépett kifutóra. Az amerikai InStyle szerint ez a körömlakkszín hatalmasat megy majd 2019 tavaszán.

Sőt, nem is kell vele jövő tavaszig várni, ugyanis passzol az őszi–téli hónapokhoz is, és számos márka kínálatában már most is megtalálható.