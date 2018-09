Meztelenül szelfizett a 130 kilós modell – fotó

Nem először és vélhetőleg nem is utoljára mutatta meg meztelen testét a világ legnagyobb plus size modellje, Tess Holliday. Ezúttal egy szponzorált Instagram-posthoz készített magáról pucér szelfit, mellyel egyébként egy szállásfoglaló szolgáltatást népszerűsít.

Tess egy New York-i hotelszobában, a tükör előtt készítette magáról a szelfit. A plus size modell a divathétre érkezett, ahol Christian Siriano és Tadashi Shoji divatbemutatóját is megnézte.

