Elképesztő szemöldökkel született a baba

Egy amerikai anya a Twitteren tett közzé néhány fotót augusztus 30-án született kislányáról, aki egészen különleges külsővel jött a világra. Miközben az újszülötteknek általában alig van még szemöldökük, a kis Aariyana Danielle Nicole sűrű, tökéletes ívű szemöldökkel született.

Baby girl came out the womb with eyebrows😛💖 pic.twitter.com/164mphX6Jw