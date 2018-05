Hónaljszőrét lobogtatja Madonna lánya

Közös kollekciót készített a New York-i MadeMe streetwear márka és a Converse. A kollekció arca Madonna 21 éves lánya, Lourdes Leon lett, aki az egyik kampányfotón a maga természetességében mutatja meg dús hónaljszőrét. Épp úgy, ahogy az édesanyja is tette az ő korában és azóta is még jó párszor.

MADEME (@mademe_nyc) által megosztott bejegyzés, Máj 21., 2018, időpont: 7:10 (PDT időzóna szerint)

Lourdes egyébként is nagy előszeretettel lobogtatja a hónaljkutyáját, az idei évet például rögtön egy hónaljszőrös fotóval indították Madonnával az Instán:

Madonna (@madonna) által megosztott bejegyzés, Dec 31., 2017, időpont: 7:15 (PST időzóna szerint)

