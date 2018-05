Eleven Mona Lisát sminkelt magából egy lány – videó

Egy kínai sminkes és vlogger, He Yuhong alapból is hasonlít Mona Lisára, egy követője pedig viccesen megjegyezte, hogy kellene csinálnia egy videót, melyen Mona Lisává festi ki magát. A 26 éves lány valóban megcsinálta a sminket, mégpedig nem is akárhogyan!

DesignTaxi