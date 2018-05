Nem adott borravalót, a kirakatüvegen át hajította ki a fodrász

A 33 éves Ismael Dushan nevű férfi május 17-én bement hajat vágatni egy brooklyni fodrászatba. A hajvágással azonban elégedetlen volt, a fodrász ráadásul a szakállát is le akarta vágni, amit a muszlim férfi vallási okokból nem hagyott. Ezen összevesztek, végül Dushan borravalót sem adott a gyenge szolgáltatásért.

A Brooklyn barber tossed a customer through a window for complaining about his haircut https://t.co/Iqz4Swjg1P pic.twitter.com/hUKpePmvjP