Insta-sztár lett a maláj sminkmester

A Queen of Luna álnéven posztoló Saraswati sminkelte már magát Sebhelyes arcúnak, illetve a galaxis egyik szuperhősének, Gamorának is. Azonban nem csupán egy Disney-rajongó geekről van szó, a Malajziában élő Saraswati ugyanis fontos kultúrmissziót tölt be.

Minden fotóján feltűnik a muszlim nők által viselt fejkendő, a hidzsáb.

A képeim talán megmutatják, hogy a hidzsáb viselése a mai világban már nem jelenthet semmilyen hátráltató tényezőt egy muszlim nő számára, és fejkendővel is lehet egy nő művész vagy éppen számítógépes zseni.





(Forrás: ABCnews)