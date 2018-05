Szenzációsan parodizálta ki a szétphotoshopolt címlapokat a GQ

A GQ legújabb számának borítóján három népszerű humorista, Sarah Silverman, Issa Rae és Kate McKinnon szerepel, ennek megfelelően pedig már a címoldalra is csempésztek némi humort. Egészen pontosan a Vanity Fair elé állítottak görbe tükröt: a konkurens lap januári számát parodizálták ki, amelyben egy-egy durva Photoshop–bakinak köszönhetően Reese Witherspoon harmadik lábat, Oprah Winfrey pedig egy harmadik kezet növesztett.

im tryna figure out how many legs reese witherspoon’s got in here, it’s been bothering me for the last five minutes pic.twitter.com/u1uQ63sDdd