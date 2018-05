A nők életét is jobbá szeretné tenni a török kozmetikai cég

Hatvan évvel ezelőtt a törökországi Cerkezköyben indult el a márka története. A néhány saját kozmetikumot kínáló választékból mára ezer különféle terméket gyártó és forgalmazó, dinamikusan fejlődő vállalat lett. 2017 év vége óta Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is kaphatók a saját fejlesztésű készítmények.

A természet ereje szinte minden kozmetikumban jelen van. Legkeresettebb termékeik közé tartozik a fokhagymás hajsampon a hajat erősítő, a növekedést segítő, illetve a hajhullást megelőző hatása miatt, és a lazító hatású masszázszselék is nagyon népszerűek, közülük is a vadgesztenyés változat.

„További sikeres termékeink a világújdonságnak számító fekete arcpakolás, a fehérítő hatású vagy a miswakos fogkrém, a természetes, karcsúsító olajunk, a teafaolajos termékeink, a különböző növényi olajaink arcra és hajra, mint például a mandula- vagy citromfűolaj, illetve az olajokat tartalmazó dekoratív kozmetikumaink. Szintén keresettek körömlakkjaink – amelyek nem tartalmaznak toluolt, formaldehidet vagy dibutil-ftalátot –, a Deep Skin Helichrysum szalmavirágos termékcsalád, a gránátalmás termékek vagy az ásványi alapú, illatmentes Alum dezodor” – sorolja a cég magyarországi vezetőségének képviseletében Pinke Boglárka.

„Különösen az egészséges és környezetbarát termékek iránt érzékeljük a legnagyobb érdeklődést, és büszkék vagyunk arra, hogy általunk most már Magyarországon is elérhetővé váltak.”

Speciális készítményeket is találhatunk kínálatukban, például problémás bőrre tervezett ápolókat, vitalizáló szérumokat vagy fogyást segítő krémeket. Termékkategóriáik közt a női, férfi és babakozmetikumokon, hajápolókon, női és férfi illatszereken és dekorkozmetikumokon kívül ékszerek közül is lehet válogatni. A teljes választék a shop.huncalife.euwebáruházban látható.

A természetes szépítőszerek híveinek jó hír, hogy a készítmények nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat, mint például parabéneket. A termékek hatása az összetételükön alapul, tulajdonságaikat a cég komplex módon értékeli, és felelősségteljesen áll a fejlesztésükhöz és gyártásukhoz. Laboratóriumaikban nincsenek állatkísérletek.

Fő céljaik között az egészséges és környezetkímélő termékek forgalmazása mellett az is szerepel, hogy mindezeket megfizethető áron kínálják. Ezenkívül az ügyfeleik jóllétét és elégedettségét is szem előtt tartják. Részben ezért is választották értékesítési stratégiaként a hálózati marketinget.

Törökországban a nők és anyák iránti felelősségvállalás volt az egyike a legfőbb szempontoknak, amiért 2013-tól az MLM-rendszerű értékesítés mellett döntöttek. Ezzel ugyanis segíteni tudnak abban, hogy több nő juthasson saját jövedelemhez a családi élet szervezése mellett, és ezzel közelebb kerüljön egy nagyobb egzisztenciális biztonsághoz. Ez a munka sokaknak segítség lehet abban is, hogy gyerekeik számára megteremtsék a lehetőségét annak, hogy jobb iskolákban tanulhassanak.

Ahogyan Pinke Boglárka elmondta, a hálózati marketing sok lehetőséget kínál a résztvevőknek: a termékek előnyösebb megvásárlását, kereseti lehetőséget, függetlenséget.

„Egyre több egyén csatlakozik cégünkhöz, és valósítja meg álmait egy jobb életről. Nemcsak jobb jövedelmet tudnak biztosítani maguknak, de új ismerősökre is szert tehetnek, és egy családi vállalkozás részévé válhatnak, ahol a munkáltató gondoskodik alkalmazottjairól. Szeretnénk egy olyan vállalkozást kiépíteni és terjeszteni, amely egész családokat foglalkoztat, ahol a családtagok, rokonok és ismerősök támogathatják egymást.”

Jellemzően nők, kisgyerekes édesanyák csatlakoznak a hálózathoz, de férfiak is örömmel bekapcsolódnak. Ez a munka jó lehetőség a diákoknak is, akik tanulmányaik mellett pénzt szeretnének keresni, tapasztalatokat gyűjteni és kapcsolati hálót építeni. Az értékesítők részt vehetnek a cég különféle képzésein, és segítséget kapnak ahhoz, hogy sikeresek legyenek.

Annak pedig, hogy miért is vonzó egy török kozmetikai cég számára Magyarország, több oka van. Mint elmondták, hazánk Európa szívében található, ahol mintegy félmillió ember, 70%-ban nők foglalatoskodnak a kozmetikai szektorban. Belső felméréseik alapján a magyar emberek nagy érdeklődést mutatnak a török termékek iránt, és szívesen fogadnak egy elismert márkát a piacon, ami még kereseti lehetőséget is nyújt a számukra.