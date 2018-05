Hajával húzott ki egy fuldoklót a tóból

Az indiai Savjibhai Rathwa saját bevallása szerint 12 éves korában álmában meglátogatta Siva isten, aki azt kérte tőle, hogy soha többé ne vágassa le a haját. Teljesítette a kérést. Ma már 65 éves, és közel 15 méter hosszú a haja.

Rathwa már életet is mentett a hajával: egy fiatal fiúra lett figyelmes, aki a tóba zuhant, és fuldoklott. Azonnal kibontotta a haját, és a végét bedobta a fiúnak, akinek sikerült elkapnia. Ezek után kihúzta őt a vízből.

„Talán elrendeltetett, hogy megmentsem a fiú életét a hajammal. Talán ötven éve ezért tűnt fel álmomban Siva, hogy arra kérjen, soha ne vágassam le a hajam” – mondta.

A férfi minden második nap megmossa a haját, ami minden alkalommal három órát vesz igénybe, ő azonban ezt nem bánja, ugyanis utálja, ha a tincsei piszkosak.

Elárulta azt is, hogy annak idején több olyan nő is akadt, aki a haja miatt nem volt hajlandó hozzámenni feleségül, végül azonban találkozott valakivel, akit nem zavart a haja. Ma már többszörös nagypapa, az unokái pedig szívesen segítenek neki a hajápolásban is.

faceofmalawi.com