Büszkén vállalja testét az amputált modell

Lisa Scheer csak tizenkét éves volt, amikor csontrákot diagnosztizáltak nála. Bár teljesen meggyógyult, a jobb lába teljesen érzéketlen maradt. Amikor tizennégy évesen visszatért az iskolába, a kegyetlen osztálytársai folyamatosan szekálták a lába miatt.

Lisa egyre erősebb és magabiztosabb lett, szakmát tanult, megtalálta élete szerelmét, és végül, 28 éves korában komoly döntésre jutott: amputáltatta a sérült lábát, mert számára ez volt az egyetlen mód, hogy jobb életet élhessen.

A műtét után persze vannak dolgok, amelyek bonyolultabbak, sok minden azonban egyszerűbbé vált.

Az amputáció megnyitotta előtte az utat a modellkedés irányába, hiszen tetoválásaival, testmódosításaival és műlábával olyan egyedi megjelenése van, amely sokak számára izgalmas és vonzó lehet.

A súlyos döntéssel Lisa önbizalma is visszatért, ami, képeit elnézegetve, világosan át is jön. A fiatal nő szeretné, ha másokat is arra inspirálna, hogy békéljenek meg a testükkel.

