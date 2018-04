35 kg-t dobott le magáról, most Disney-hercegnek néz ki

Jeffrey Kendall pluszkilói nagy részét bánatában szedte fel, miközben beteg édesanyját ápolta. Nem is nagyon gondolt életmódváltásra, míg egy barátja el nem hívta magával az edzőterembe. Kis sétákkal és súlyemelésekkel kezdett, később azonban menthetetlenül rákattant az edzésre. A sétából így kocogás, majd rendszeres futás, a kis súlyokból pedig nagyobb súlyok emelése lett.

Közben a táplálkozására is elkezdett jobban odafigyelni, és hamarosan 35 kg-t sikerült leolvasztania magáról. Közösségi oldalán meg is osztott magáról néhány előtte-utána képet, és a változás valóban szembetűnő. Vagyis leginkább az, hogy lefogyva Jeffrey egy valóságos Disney-herceghez hasonlít, ahogyan több kommentelő is felhívta rá az önbizalmát visszanyert férfi figyelmét.

(Forrás: Yahoo)