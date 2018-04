Elgázolták, de a tusvonala tökéletes maradt – fotó

A legkevésbé sem szokványos módon „tesztelte” Kat Von D filces szemhéjtusát az amerikai Shelby Pagan. A 25 éves nő járművéből kifogyott az üzemanyag, ezért félreállt az úton. Épp segítséget hívott, amikor egy másik autós elgázolta. Fej-, nyak- és térdsérüléseket szenvedett. Ám még így is szerencséje volt, hogy élve megúszta a balesetet.

A sürgősségin készítette magáról azt a szelfit, melyet később az Instagram-oldalán is megosztott a balesete történetével együtt. A fotót látva sokaknak feltűnt, hogy bár a szempillafestéke elkenődött, a tusvonala gyakorlatilag tökéletes állapotban maradt.

Shelby ezek után a sminkmárka weboldalára is megírta a balesetének történetét, és természetesen a maximális, 5 csillagos értékelést adta a szemhéjtusra.

Mindez még tavaly nyáron történt, a sztorit azonban csak a napokban kapta fel igazán a közösségi média, miután egy twitterező posztolt róla:

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06