Belehalt a mellplasztikába a kétgyerekes anya

A moszkvai kórház plasztikai sebésze, Grigory Perekrestov, aki arról híres, hogy operációi után szelfit készít félmeztelen pácienseivel, nem kommentálta betege, a 32 éves Jekatyerin Kiseleva halálát, aki amúgy teljesen egészséges volt. Azóta bűnügyi vizsgálatot is indítottak az ügyben, miután a páciens anyja azt állította, hogy lánya “hanyagság” miatt halt meg.

“Tudomást sem vesznek a panaszunkról, a telefonhívásainkat is figyelmen kívül hagyják. Kétségbe vagyunk esve. Egy gyönyörű, egészséges, intelligens nő megbízta ezeket a szörnyeket, hogy korrigálják a hibáját. Nemcsak pénzt vettek el tőle, hanem az életét is.”

Ekaterina had defied her family to have the five hour breast lift surgery costing £1,830, after receiving assurances it was safe.https://t.co/0H20W9D7rG

— Metro (@MetroUK) 2018. április 25.