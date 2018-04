Elképesztő haja van a 2 éves kislánynak

Az ausztrál Arya Bilgin mindössze 2 éves, de gyakran kétszer annyinak nézik, mégpedig dús és hosszú haja miatt. A kislánynak már születésekor sűrű, több centis haja volt, mely aztán nem is hullott ki, csak tovább nőtt. A kislány szülei, Gonca és Oktay Németországból, ileltve Svédországból származnak, de török gyökerekkel rendelkeznek. Bár édesanyja annak idején maga is sok hajjal született, még őt is meglepte a kislánya hajkoronája.

Aryát “Mini Aranyhajként” is emlegetik, de a Moncsicsihez is szokták hasonlítani. Különleges külseje miatt néhány hete szerződtette egy modellügynökség.

A kislánynak még sosem vágtak a hajából, viszont hajkondicionálóra egészen pici kora óta szüksége van. Hajával mindenhol felkelti az emberek figyelmét, a családot gyakran megszólítják idegenek.

