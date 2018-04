Magic Mike hasonmása a valóságban is boldogítja a nőket

Egy hétvége alatt sokszor több ezer fontot is megkeres Will Parfitt Ausztráliában élő sztriptíztáncos, aki egy Melbourne-ben lévő éjszakai bárban dolgozik. Sokáig nem értett,e miért mondogatják neki annyian, de a fotóikat egymás mellé téve tényleg zavarba ejtő a hasonlóság Will és a Magic Mike című film sztárja, Channing Tatum között.

Will meztelenül felszolgáló pincérként kezdte a karrierjét egy erotikus bárban és később váltott csak a sztriptíztáncra. 20-30 perces műsorainak végére legtöbbször teljesen levetkőzik, a hölgyek legnagyobb örömére. Általában fiatal nőknek, jellemzően lánybúcsúk alkalmával vetkőzik, de egyszer egy 80 éves néni ünnepségére is meghívták táncolni.

Végig az járt a fejemben, hogy te jó Isten, mit gondolhat magában a néni, de utólag kiderült, hogy nagyon elégedett volt a látottakkal

– mesélte Magic Mike hasonmása egy ausztrál lapnak.

(Forrás: Dailystar)