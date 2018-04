Ettől a naptejtől szó szerint tündökölhetsz a strandon

A nyár egyik legnagyobb szépségtrendje a csillámba borulás. Mindegy, hogy a hajunkat vagy a fenekünket díszítjük csillogóra, a lényeg, hogy a napra lehessen nézni, de ránk nem, ragyogásügyileg.

A Sunshine & Glitter nevű gyártó tudja, mi kell a nyári fesztiválok népeinek: Sea Star naptejükbe arany, szivárványos és rózsaszín csillámokat kevertek, így a naptejek nemcsak 50 faktorral védik, hanem csillámlóvá is teszik a viselőjük bőrét. Sőt egy olyan krémmel is készültek, amely egyben naptej, szúnyogriasztó spray, és az említett csillámokat is tartalmazza.

cosmopolitan