Elfogadásra biztat a súlyos bőrbetegséggel élő modell

A pozitív testképet hirdeti fotóival egy súlyos pikkelysömörtől szenvedő spanyol modell, akinek olykor teste 90 százalékát fájdalmas sebek borítják.

Celia Martinez 16 éves volt, amikor orvosai pikkelysömörrel diagnosztizálták. Ez egy olyan gyógyíthatatlan bőrbetegség, amelynek során viszkető, fájdalmas vörös foltok jelennek meg a beteg bőrén. Amikor közölték vele, hogy ez a betegség egész életében vele fog maradni, hogy újra és újra ki fog újulni, Celia elhatározta, hogy így vagy úgy, de megtanul együtt élni a dologgal.

Celia ma 27 éves, és ahelyett, hogy elrejtené a testét borító hegeket, inkább retusálás nélküli fotókon pózol az Instagramon, ahol már több mint 10 ezer követője van. Martinez azt reméli, ezzel más betegeket is arra biztat majd, hogy fogadják el a testüket, és ne hagyják, hogy a kíváncsi pillantások a kedvüket szegjék.

Dalmatita (@celia_dalmatita) által megosztott bejegyzés, Ápr 3., 2017, időpont: 8:59 (PDT időzóna szerint)

Dalmatita (@celia_dalmatita) által megosztott bejegyzés, Márc 21., 2017, időpont: 4:35 (PDT időzóna szerint)

Eleinte nagyon nehezen viseltem a pikkelysömörrel járó tüneteket, mert az utcára lépve úgy éreztem magam, mintha valami szörnyszülött lennék

– nyilatkozta a lány, akit állandóan megbámultak, bántó megjegyzéseket tettek rá, sőt, elhúzódtak az érintése elől, holott betegsége nem fertőző.

Celiának végül a modellkedés segített abban, hogy túllépjen saját gátlásain, és rájöjjön: az állapota ellenére ő is ugyanúgy lehet gyönyörű. Úgy, hogy a képeken gyakran igen lenge öltözékben szerepel, a valóságban is könnyebben vesz fel egy olyan pólót vagy nadrágot, amely kevésbé takarja el a sebeit.

Dalmatita (@celia_dalmatita) által megosztott bejegyzés, Ápr 24., 2017, időpont: 9:03 (PDT időzóna szerint)

Dalmatita (@celia_dalmatita) által megosztott bejegyzés, Nov 6., 2016, időpont: 5:31 (PST időzóna szerint)

A fiatal lány most boldog párkapcsolatban él. Barátjával egész életükben ismerték egymást, így a férfi már tudott az állapotáról, amikor közel kerültek egymáshoz. Elmondása szerint számára teljesen normális a lány betegsége. Így most végre Celia is boldog.

Remélem, sőt, hiszem, hogy a jövőben tudnak majd kezelni. Tudom, hogy a betegségem egész életemben elkísér majd, de ha csak egy kicsit is enyhíteni tudják a tüneteket, már teljesen normális életet élhetnék

– nyilatkozta betegségéről a lány.

(Yahoo 7 Be)