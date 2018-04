Szakított a barátjával, mert az sörhasúnak nevezte

A mindössze 55 kg-os lány a közelmúltban felvetette barátjának, hogy egészségesebben kellene élnie. A fiú erre azt válaszolta, hogy Shelbynek is, és eljárhatna vele edzeni, mert sörhasa van. A korábban testképzavarral is küzdő lányt nem is az háborította fel igazán, hogy barátja kövérnek nevezte, hanem hogy akkor sem kért bocsánatot, amikor elmondta neki, mennyire rosszul esnek a szavai.

– indokolta szakítását Shelby.

I am 120 pounds. I have been for about 5 months.

My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h