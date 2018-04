A Shrek-szemöldök a legújabb trend

Nagyon csíptem anno a Shreket, főleg az első részt, és bár akkor nem tudtam teljesen örülni neki, de ma már nagyon szép megoldásnak tartom, hogy Fiona is ogrévé változott, ezzel pedig Shrekkel való szerelme is megpecsételődött örökre. Nos, a nagydarab, zöld lény most visszatérőben van, legalábbis ami a szemöldökeinket illeti.

Egy ausztrál kozmetikus, Audrey Addams gondolt egyet, és buja szemöldöksminket készített, mégpedig a meztelen testű Shrek főszereplésével. Bár inkább téli, főleg karácsonyi vagy szilveszteri megoldásnak tűnik a smink (talán mert A Grincsre emlékeztet), biztos lesz, aki most is imádni fogja.

