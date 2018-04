Élő adásban vette le a műorrát – sokkoló videó

Jayne Hardman a This Morning című televíziós műsor vendégeként sokkolta a műsorvezetőket és a nézőket. Miután a nő elmesélte, hogy hatalmas kutyája ráugrott, és leszakította az orrát, szemléltette is az annak a helyén tátongó lyukat. Hirtelen megfogta a protézis orrát, lekapta és egy hatalmas, fekete lyukkal szembesültek a nézők.

Hardman elmesélte, hogy a baleset következtében derült ki, hogy viszonylag ritka betegségben, Wegener-granulomatózisban szenved. Ez általában az orr, a torok vagy a tüdő nyálkahártyájának érintettségével jár.

Bár senki nem számított a meglepő és kicsit félelmetes látványra, az emberek tiszteletüket fejezték ki a Twitteren, amiért Hardman bátran felvállalta állapotát és kinézetét.

@thismorning so glad to see a fellow weggie sufferer raising awareness of this horrible disease! The disease affects the nose and every part of us. I am ecstatic that she has found a way forward and not let this disease get the better of her! What an inspiration. #thismorning