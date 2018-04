Már a körmeidet is tetováltathatod!

Ambie Stapleton divattanácsadónak néhány hónapja jutott eszébe, hogy milyen jó lenne, ha a körmöket is lehetne tetoválni. ötletéről egy tetovűlóművész barátjával, Christian Boyddal konzultált és kiderült, hogy a körömtetkó megvalósítható dolog. A páros azóta már meg is nyitotta körömtetováló szalonját New Yorkban.

A körömtetkók ugyanúgy tetoválógépppel készülnek, mint a bőrre varrt tetoválások. A festett vagy ragasztott körömdíszekkel szemben nagy előnyük, hogy nem kopnak le, viszont mégsem egy életre szólnak, hiszen a körömmel együtt a tetkó is lenő.

A körömtetoválás elkészítése ráadásul fájdalommentes, mivel a tű nem hatol át a körmön, csupán a felületét karcolja.

A felület méreténél fogva különösebben bonyolult mintákat nem lehet tetoválni, legjobban a minimalista alakzatok mutatnak a körmökön, de sokan kérnek a körmeikre betűket is.

Vogue