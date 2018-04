Fogyatékossággal élő modellek szerepelnek az új Tommy Hilfiger-kampányban

Tommy Hilfiger is csatlakozott azon tervezők sorához, akik a fogyatékkal élőkre is gondolnak és dobnak piacra számukra ruhát. A márka most a Runway of Dreams nevű nonprofit szervezettel közös munkája során 22 darabból álló ruhakollekciót készített fogyatékkal élő gyerekeknek, innovatív, módosítható és állítható részleteket kínálva a befogadóbb ruházathoz.

Yahoo Lifestyle