30 évbe telt, mire felvállalta vitiligós arcát – fotók

Denise Chamberlain most 42 éves. Csak 10 éves volt, amikor egy autoimmun betegség után az egyik ujján egy fehér folt keletkezett, ahol a bőre elveszítette a pigmentet. A következő évek alatt a vitiligófoltok átterjedtek a kezére, és megjelentek más területeken is: az arcán, fejbőrén, ínyén, karján és a lábán is. Denise testének nagyját fehér csíkok borítják, beleértve az arcát is, amelyen nagy, szív alakú folt található.

Harminc éven keresztül (10 éves korától negyven éves koráig) Denise mindent megtett azért, hogy arcát és kezét álcázza, hogy elrejtse a vitiligóját. Nem volt képes elhagyni a házat a fehér foltos arcával, mert félt attól, hogy megbámulják. Mindez depresszióssá tette, és még az öngyilkosságot is fontolgatta egy időben.

DenisestartlovingherselfSawyer (@denisesawyerchamberlain) által megosztott bejegyzés, Okt 30., 2017, időpont: 1:47 (PDT időzóna szerint)

Denise becslése szerint napi körülbelül egy órát töltött sminkeléssel, és havonta közel 400 dollárt költött az álcákra a 30 év alatt. Végül két évvel ezelőtt egy fiatal sorstársának ösztönzése miatt döntött úgy, hogy felhagy a sminkeléssel.

„A vitiligó három évtizedig gúzsba kötött, és nem hagyta, hogy boldoguljak. Mióta elhagytam a sminket, teljesen új embernek érzem magam” – mondta Denise.

Denise már öt éve is próbálkozott a smink elhagyásával, de pánikrohamot kapott egy bevásárlóközpontban, mert úgy érezte, mindenki őt bámulja. A következő alkalommal, amikor két éve próbálkozott, egy fiatal lány adott neki erőt egy vitiligós támogató csoportból. Sokat beszélgettek, és erőt merítettek egymásból.

Denise azóta vállalja fel az arcát és foltjait.

„Nem tudom megmondani, hogy azóta hányan jöttek hozzám, és beszélgettünk a szívről az arcomon. Az emberek reakciója, amiket kaptam, csodálatos volt.”

Denise Chamberlain az egyike annak a 100 nőnek, akik részt vesznek Amy Herrmann „Underneath We Are Women” című projektjében, amelynek célja a sokféleség megünneplése és bemutatása.

yahoo.com