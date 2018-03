Arcába robbant a turmixgép, súlyosan megsérült

Egy, a NutriBullet márkájú turmixgépet használó nő azt állítja, hogy rettenetes égési sérüléséket szerzett a termék használata közben. Fabiana Nishioka a Nutribullet Pro 900 modelljét használta, hogy humuszt készítsen, amikor a készülék hirtelen felrobbant. A kirepülő forró összetevők szétégették a nő testét és arcát is.

