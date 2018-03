65 kilót adott le, miután meglátta az esküvői fotóit

Testsúlyának csaknem felét leadta egy 28 éves amerikai nő, miután elégedetlen volt az esküvői fotóival. Eden Sanboeuf 138 kilogrammot nyomott, amikor 2014 novemberében kimondta a boldogító igent. Élete álma vált valóra, amikor egybekelt a szerelmével, ugyanakkor óriási csalódást okoztak neki a nagy napon készült fényképek.

A fiatal lány ezt jelnek vette, és úgy döntött, megváltoztatja addigi életmódját, egészségesebb ételeket fog enni. Azóta 3 és fél év telt el, és Eden 65 kilogrammot fogyott. Elmondása szerint a hihetetlen átalakulást annak köszönheti, hogy feladta a gyorsételeket és az édességet.

Eden a minap felpróbálta az esküvői ruháját. Nagyjából arra számított, hogy a ruha egy kicsit bő lesz, ezért aztán egyenesen sokkolta, amikor meglátta, hogy ma már kétszer is beleférne. „Néha még mindig úgy érzem magam, mint az a 138 kilós lány, hiába adtam le annyit – de az ilyen pillanatok miatt nagyon büszke vagyok, hogy ilyen sikerrel jártam” – mondta a lány.

My story is going everywhere. You can do it! I promise! I want to help, motivate, and inspired #fitmom #rainbowbaby #lost200pounds #weightloss #biggestloser #inspire #Motivation https://t.co/1nOP1IiQWG