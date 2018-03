Rengeteget költött, hogy úgy nézzen ki, mint Kim Kardashian

Jennifer eddig számos operáción átesett már. Dolgoztak az orvosok az orrán, a nyakán, az arcvonásain, de az áhított fenékimplantátum is bekerült a 25 éves Jennifer Pamplona popsijába. A nőnek ezután meg is volt az első pucér fotózása, természetesen mint Kim Kardashian-hasonmás állt a kamerák elé. A brazil nő eddig közel 500.000 dollárt költött a műtétekre. Az orrát például kétszer is megműtötték.

A nőnek egy török orvos a sebésze, aki boldoga teljesíti Jennifer minden kívánságát, hogy hivatalosan Kardashian hasonmássá váljon. A 25 éves hölgy úgy véli, hogy a műtétek segítségével legalább 60 éves koráig képes lesz modellmunkákat vállalni. Különösen szereti a pucér fotózásokat.