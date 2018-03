Egy újabb nő, aki Barbie babává műttette magát

Ophelia Vanity az élő Barbie baba, aki önmagára is egy valóságos porcelánbabaként tekint. Ophelia Vanity most négyezer dollárnál is többet költött egy szemműtétre, hogy még jobban hasonlítson a kedvenc babájára. A hölgy egyébként Los Angelesben él, ősei amerikaiak és kínaiak, de a végső célja, hogy kaukázusi külseje legyen. Ophelia jelenleg 30 éves, és eddig 35 ezer dollárt költött a különböző operációkra. Már tervezi az újabb beavatkozásokat, újabb mellműtétre és fenékplasztikára készül.