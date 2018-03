Fehérneműs képekkel inspirálja a nőket a nyiroködémás lány

Carmen Smith kicsi kora óta nyiroködémától szenved. A betegség már gyerekként jelentkezett nála, de igazán tinédzserkorában váltak látványosabbá a tünetek, ami azt jelenti, hogy tartósan és feltűnően megdagadtak a lábai.

Carmennek rengeteg fájdalmat okozott a betegség, illetve a sok kíváncsi tekintet, óvatlan megjegyzés hatására önbizalomhiányos is lett. Mára azonban a 30 éves lány megbarátkozott a külsejével, és az Instagramon másokat is arra buzdít, hogy ne szégyelljék, inkább fogadják el a testüket olyannak, amilyen. A lánynak már csaknem 50 ezer követője van az oldalon, ahol rendszeresen oszt meg magáról képeket nem ritkán kifejezetten lenge öltözetben.

A fiatal lány egyébként örökölte a betegséget, amelynek tünetei évről évre erősödnek nála. „Ahogy idősödtem, a nyiroködémám egyre rosszabb lett. Emlékszem, nagyon sokan megbámultak érte, vagy mondtak rá valami kellemetlen megjegyzést. Borzalmasan kényelmetlen volt ez számomra, és nagyon szégyelltem a testemet. A mai napig nem szeretem, ha az emberek megbámulják a lábaimat” – mondta Carmen, aki ennek ellenére legyőzte magában a rossz érzéseket, és megtanulta szeretni a testét.

Ma már fotózásokon vesz részt, és fehérneműmodellként is dolgozik. Célja, hogy mások is megbarátkozzanak a külsejükkel, akik hasonló cipőben járnak. A fotói azonnal felkeltették sorstársai figyelmét, akik közül többen fel is vették vele a kapcsolatot.

Azok a nők, akik írnak, azt mondják: »A lábaim olyanok, mint a tiéd. Soha nem láttam még mást, akinek olyan a teste, mint az enyém. Köszönöm, hogy kiálltál a világ elé. Én is jobban érzem magam tőled.« Ez pedig óriási dolog

– nyilatkozta a lány.

