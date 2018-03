Natalie Portmannek ezért nem volt 6 éve pattanása

Natalie Portman a The Cutnak adott interjújában dicsekedett el azzal, hogy 6 éve nem volt pattanása, és azt is elárulta, hogy ez minek köszönhető.

„Vegán vagyok, és a bőröm sokkal, de sokkal jobb állapotban van, mint amikor vegetáriánus voltam. Felhagytam a tejtermékek és a tojás fogyasztásával, és attól kezdve nem volt pattanásom” – fogalmazott.

A színésznő hozzátette azt is, hogy a vegán étrenden felül az arcápolásra is nagyon odafigyel. Sminklemosót, arclemosót és arctonikot is mindennap használ, illetve hidratáló krémmel és szemránckrémmel is bekeni magát.