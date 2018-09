Vágj bele fitten az őszbe! (x)

Szeptember 16-án a MOM Sport Uszoda és Sportközpont ismét egy nagyszabású rendezvénynek ad otthont – így ha szívesen edzenél együtt vasárnap egy sztáredzővel, vagy akár csak kipróbálnál néhány olyan órát, amivel már régóta szemezel, most megteheted. Reggel 9-től 16:30-ig – többek között – kedvedre izzadhatsz szuperhatékony Zona-edzéseken, best bodyzhatsz Katus Attilával, megismerkedhetsz a capoeira aerobikkal, vagy akár egy alakreformedzésen is részt vehetsz Rubint Rékával!

És ez még csak a kezdet! A edzések között a kiállítói standoknál olyan izgalmas márkákkal is találkozhatsz, amelyek elkötelezettek az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás mellett.



Épp ezért ajánljuk figyelmedbe az MKB Bank #20percegészség kampányát, amely mindenkit arra buzdít, hogy fektessen napi 20 percet az egészségébe. A program keretében olyan ismert sztárbloggerek adnak hasznos 20 perces tippeket a mozgás, táplálkozás, család és sajátidő témakörében, mint például Havas Dóra, a Lila füge gasztroblog alapítója vagy a Gyerünk, Anyukám! mozgalommal ismertté vált, online tornavideókat készítő Kádár-Papp Nóri, aki a gyerekes anyukák, kezdők és újrakezdők „sportangyalaként” segít abban, hogyan lehet család és gyerek mellett is beiktatni a sportot a mindennapokba. Ha a kiadós edzés után megpihennél kicsit, mindenképp keresd fel a #20percegészség standját, hiszen a hasznos tanácsokon túl apró ajándékkal is kedveskednek az érdeklődőknek!