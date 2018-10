Tudjuk, mit csinálsz a gyerekkel vasárnap (x)

Akkor ott a helyed MOMKULT-ban vasárnap az Ország Játéka Játszónapon! Akár fogalmad sincs, mik a menő játékok manapság, és felzárkóznál, akár csak kipróbálnátok kézbe véve, mi tetszik meg legjobban nektek, gyertek el! 1500 négyzetméteren vár több száz játék, köztük legók, távirányítós autók, drónok, társasok, emellett moziterem, légvár, arcfestés, Kicsomi csillámtetoválás, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Kis Gesztenye Klub koncertje.

Alig egy-két hónap, és itt a Mikulás, jön a karácsony, jó lenne valami értelmes, minőségi és többször is játszható, ugyanakkor nem méregdrága játék karácsonyra a gyereknek, az unokáknak. Olyan, aminek igazán örülnének, ami nekik való, és amit nem unnak meg tíz perc alatt. De melyik ez a játék ebben a hatalmas túlkínálatban, ahol nagyon nehéz kiválogatni a sok gagyi közül az igazit? Talán, ha ki lehetne próbálni, nézni közben a gyerek arcát, együtt építeni, babázni, társasozni vele, mielőtt majd megveszünk valamit…

De hol lehet ezt megtenni??

Van megoldás, idén újra lesz Ország Játéka verseny, ahol tíz játékkategóriában osztják ki az Ország Játéka kitüntető címet a szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján. Ennek nyitánya október 28-án, vasárnap az Ország Játéka JÁTSZÓNAP a MOM Kulturális Központban délelőtt 9 órától egészen este 7 óráig. Itt mindennel lehet játszani, minden kipróbálható, s ha valami tetszik, arra szavazhatunk is, s még értékes ajándékokat is nyerhetünk. A játékarzenállal korosztályok szerinti játszótereken ismerkedhetünk, a piciket 0–3 éves korig várják a csecsemők játszóterén, de külön-külön területeken játszhatnak az ovisok és az iskolások is a saját korosztályukkal és a nekik való játékokkal. Lesz még társas- és építőjáték-terem is rengeteg legóval, kézműves foglalkozások, fejlesztő és ügyességi játékok, arcfestés, autófirkálás, és persze az új kedvenc, a Kicsomi csillámtetoválás sem maradhat ki. S ha mindez nem volna elég, számos program is színesíti a játszónapot: délelőtt 11-kor Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, délután 5-kor pedig a Kicsi Gesztenye Klub ad koncertet, a nagyokat és nem utolsósorban az apukákat pedig a legújabb drónokkal és távirányítós modellekkel várják a szervezők.

Hogy lehet ide bejutni?

A játszónapra jegyek a helyszínen (akár elővételben) is válthatók (MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.), de ha el akarjuk kerülni a sorban állást, online is megvásárolhatjuk a belépőket a jegy.hu-n. A délelőtti jegy (9–14óráig) gyerekeknek 1000 Ft, felnőtteknek 500, a délutáni jegy (14–19 óráig) gyerekeknek 1200 Ft, felnőtteknek 700 (egyéves korig a belépés ingyenes).

Idén az Ország Játéka kiemelt partnere az óriási kedvenc, a Kicsomi: Kiki, Csocsó és Mimi, akik inkognitóban személyesen is jelen lesznek a játszónapon. Ők a Kicsomi YouTube-csatorna vezetői, s most egy külön videóval készültek az eseményre (videó).

Mit jelent az Ország Játéka logó?

Az Ország Játéka közönségszavazás persze nem zárul le a játszónap végén, a szavazatokat még két hétig, egészen november 12-én éjfélig le lehet adni a www. orszagjateka.hu oldalon. A szülők, nagyszülők voksai mellett szakmai vélemények is lesznek, a díjakat az összesített eredmények alapján ítélik oda, s a nyertes játékok használhatják majd az Ország Játéka-logót, kapaszkodót nyújtva ezzel a játékvásárlások során azoknak, akik nem tudták élőben letesztelni az új játékokat a játszónapon. Olyan szakmai szempontok szerint értékelnek, mint a készségfejlesztés képességének mértéke, a szociális készségek fejlesztése, a játékok innovációja, kreativitása, minősége, tartóssága. A díjakat – ünnepélyes keretek között – november 14-én adják át, a nyertes játékokat pedig a www.orszagjateka.hu oldalon találhatják meg majd az érdeklődők.

Az Ország Játéka egyben jótékony célokat is szolgál, a verseny keretében értékes játékcsomagokkal ajándékoznak meg különböző gyermekintézményeket és rászoruló gyermekeket, akikhez a védőnői szolgálaton keresztül jutnak el az adományok.