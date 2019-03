Hullámvasútnak sem utolsó a világ legmeredekebb siklója – videó

A festői szépségű svájci Stoos falucska büszkélkedhet a világ legmeredekebb siklójával, amely az 1922 méter magas Fronalpstock tövéből indulva mindössze három perc alatt küzdi le a felső állomásáig tartó 743 méteres szintkülönbséget, amelyet egy 1740 méter hosszú szakaszon tesz meg. Ez azt jelenti, hogy a sikló a pálya egyes részein akár 110 százalékos emelkedőket is meg kell, hogy másszon.

A kis falu népszerű síparadicsom, tele szállodákkal és panziókkal, a Fronalpstock tetejéről pedig pazar panoráma nyílik: tíz közeli tavat is lehet látni a magasból, de aki akar, a siklóból kiszállva azonnal hódolhat a síelés örömeinek is, a felső állomásról ugyanis több sípálya is indul. Nem véletlen, hogy özönlenek az utasok a siklóra, amely óránként akár 1500 vendég szállítására is alkalmas.

A rendkívül meredek pálya miatt nem lehetett hagyományos hegyi siklókat használni, mivel az utasok nem tudtak volna a lábukon maradni a pálya lejtése miatt. Ezért egy speciális járművet kellett kifejleszteni, amely úgy néz ki, mintha hatalmas boroshordókat erősítettek volna egy vasúti kocsira.

A kerek kabinok így az egyre meredekebb részekhez érve egyszerűen elfordulnak a tengelyük körül, akárcsak egy keljfeljancsi, így az utasok lába alatt a padló mindig vízszintes marad.

A projekt rendkívül komoly tervezést és mérnöki munkát igényelt: az ötlettől az átadásig nem kevesebb mint 14 évnek kellett eltelnie. Maga az építkezés öt évet vett igénybe és 52 millió svájci frankba került.

A helyiek a világ legmeredekebbjének tartják a siklót, ami ellen egyedül az Ausztráliában található Katoomba Scenic Railway fenntartói tiltakoznak, akik szerint az ő 122 százalékos emelkedőt is meghódító járművüké a megtisztelő cím. A svájciak azonban azzal reagáltak erre, hogy a Katoomba nem is rendes sikló, mert azt egy csörlőrendszer segítségével húzzák fel a meredek lejtőn, így az valójában egy különleges liftnek, felvonónak számít inkább.