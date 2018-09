Őszi kikapcsolódás? Így válassz!

Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, kellemes és hosszú ősz vár ránk. Ez pedig nagyon jó hír több szempontból is. Elvileg ilyenkor a fűtésszámla sem kezd el növekedni már októberben, és a szabadban is sok időt tölthetünk. Sőt kirándulhatunk is, nincs szebb az őszi erdők színes, árnyas világánál. Olyan ötleteket hozunk, amelyek tökéletes feltöltődést ígérnek ebben az évszakban is.

Ha úgy érzed, eleged van a rohanó hétköznapokból, és hívogat a természet, ne állj ellen a hívásnak, tedd, amit tenned kell. A zajos mókuskerekedből számtalan olyan helyre elmenekülhetsz, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak akár az egész családnak. Dobogókő, Bükkszentkereszt, Aggtelek – csak néhány azok közül a csodás települések közül, amelyek természeti környezete nemcsak inspiráló, hanem gyönyörű is. Számtalan túraútvonal közül választhatsz a környékeiken, a könnyű sétától a komoly túrákon át szinte bármit megkaphatsz, csak akarnod kell.

Ha wellnessezéssel töltődnél fel, teljesen megértünk. De van egy jó tippünk. Ha teheted, gyerekek nélkül indulj útnak, és olyan helyet válassz, ahol csak felnőtteket fogadnak. Nincs abban semmi rossz, ha gyereksírás nélkül szeretnél pihenni. Már itthon is vannak olyan népszerű komplexumok, amelyek korhatárhoz kötik vendégeik körét, így biztosítják a nyugodt, pihentető kikapcsolódást. A felnőttek számára elérhető, külföldön igen népszerű megoldásra nem véletlenül építenek egyre többen. Vannak persze, akik a romantikázás után közös kirándulást terveznek a gyerekekkel, míg másoknak teljesen természetes, hogy egy-egy hétvégére „szabadságra mennek”, és gyerekek nélkül töltődnek.

Csupa romantika

Ha nem vonzanak a messzi túrák, de mégis természetközelbe vágysz, egy arborétumban is megkaphatod, amit szeretnél. Az őszi színek pompája letaglózó, a csend és a nyugalom pedig csak a tiéd, na meg azé, akit magaddal viszel. Erdei kisvasúttal is bejárhattok szép vidékeket, és nosztalgiázgattok is. A romantikus forralt borozás és a sült gesztenye csemegézése is tökéletes őszi esti program lehet nemcsak szerelmeseknek, hanem azoknak is, akik kellemes őszi kikapcsolódásra vágynak.