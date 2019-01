METU LOOK fashion edition: fókuszban a divat (X)

A Budapest Metropolitan Egyetem (METU) 2019-ben útjára indít egy új rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy művészeti szakjait, az intézményben folyó munkát, a hallgatói alkotásokat minél szélesebb körben megismerhesse a nagyközönség. A METU LOOK első eseményére 2019. február 1-én, 20 órától kerül sor a FUGA – Budapesti Építészeti Központban. 2019-ben a pop-up akció középpontjában a DIVAT áll: divatbemutató, kiállítások, performance és vetítések prezentálják ezt a területet.

A kifutón megelevenedő eklektikus válogatás az elmúlt évek kiemelkedő stúdiumai és vizsgaremekei mellett experimentális darabokat is felsorakoztat. Az öltözékek mellett jelentős hangsúlyt kapnak a kiegészítők is. A METU LOOK fashion edition keretében csaknem negyven jelenlegi és néhány, a közelmúltban végzett alkotó kollekciójával is találkozhat a közönség. Egyikünk Bráz Noémi, a Noen Design tervezője, aki Kézműves tárgykultúra alapszak után Divat- és textiltervezés mesterszakon végzett 2017-ben. Már az egyetemi évek alatt számtalan hazai és nemzetközi divatbemutatón szerepeltek munkái, korábbi elismerései mellett elnyerte a METU ART Diploma Díjat is. Arra kértük, meséljen az egyetemi évekről, és hogy hogyan alakult a pályája azóta.



Nem olyan régen végeztél a METU-n: milyen volt az egyetem, mit szerettél a legjobban?

Nagyon élveztem az egyetem minden pillanatát, sokszor hiányzik is az a légkör. Azok közé tartozom, aki gyakorlatilag ott élte az életét, haza csak aludni jártam, de azt is csak azért, mert lekapcsolták a lámpákat a műhelyben, mert szerették volna éjszakára bezárni a sulit. A legjobban a műhelymunkát szerettem, hogy mindig meg lehetett valamit valósítani. Nagyon jó tanáraim voltak, akik sose hagytak unatkozni, és igyekeztek új perspektívákat mutatni az alkotás terén.

Milyen útravalót kaptál tőlük?

Leginkább talán azt, hogy az tervezés során nem csak egy igazság létezik, nem csak egy szemszög, és egyfajta létjogosultság.

Mi történt veled a diploma átvétele óta? Milyen sikereket tudhatsz magad mögött?

Nagyon sok minden, egész jól haladok az utamon, remélhetőleg jó irányba. Megalapítottam a saját cégem a Noen s.r.o.-t, ezen belül működik a Noen márka és az Innoe kreatív produkciós iroda. A divat minden területére igyekszem figyelmet fordítani, legyen az fotózás, styling vagy fashion eventek, bemutatók szervezése. Több éven keresztül szerveztem a folkTREND! kulturális divateseményét itthon és külföldön is. Felkért a kassai ROVAS művészeti alapítvány, hogy nyári képzéseiken oktassak, a diákokkal való munka hihetetlenül megtiszteltető, és minden pillanatát élvezem, igaz sokszor fárasztóbb, mint egy maraton futás. Mindemellett vezetem a showroomomat, és olyan szerencsés vagyok, hogy már harmadik éve mutathatom be a kollekciómat Kínában is. Nemrég tértem haza a Harbini Fashion Week-ről csak félig teli bőrönddel, mert a nagy részét már a kifutóról megvásárolták, ezt még most is alig akarom elhinni. Szerencsére úgy fest, hogy Kínával való kapcsolatom erősödik, már most meghívtak a következő évi nagy bemutatóra. Hazai sikernek könyvelem el, hogy részt vehettem a 2018-as Marie Claire Fashion Show-n is. Ez már nagyon régi vágyam volt, és ezt az örömöt hatványozta, hogy a Zewa felkért egy egyedi papír zsebkendőkből készített kollekció megalkotására, amely szintén a Marie Claire-en debütált. Ilyen kreatív kihívást legutoljára az egyetemen éltem át, és ezen a kollekción nagy felüdülés volt dolgozni. Szeretek kereteken kívül gondolkozni, új technikákat kitalálni.

Mit jelent, hogy visszahívtak az első nagyszabású ?

Boldog vagyok, hogy gondoltak rám! Úgy érzem, hogy nem csak én szerettem az egyetemet, hanem ők is engem! Mindenképp megtiszteltető, és örömmel veszek részt rajta.

Mit fogsz bemutatni?

A bemutatón jelen lesz az idei kollekció néhány darabja, és néhány a tavalyi kollekcióból, kötött darabok és ingruhák elegye.

Min dolgozol mostanában?

Szeretném befejezni a férfi kollekciómat és ezzel nyitni a férfidivat felé is. Ezzel párhuzamosan már körvonalazódik a jövő évi kollekció inspirációs témája. Folyamatosan dolgozom egyéni megrendeléseken, és remélhetőleg idén el tudom indítani a webshopomat is.

Ha Te is szeretnéd megnézni Bráz Noémi és a többi METU-s tervező kollekcióját, regisztrálj a METU LOOK Fashion Edition divateseményre itt!

A férőhelyek száma korlátozott!