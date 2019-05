Gasztro hacker hedonista, elfoglalt családanya vagy, esetleg a párodat tanítanád meg főzni? Bárkiből lehet mesterszakács!

Nem kell hosszasan a konyhában robotolnod, ahhoz, hogy egy fárasztó nap utáni estét is igazi gasztro élménnyé varázsolj. Ahány személyiség, annyiféle konyha létezik, de egy kis energiaráfordítással mindenki készíthet ízletes és egészséges ételeket.

Mutasd a konyhád, megmondom ki vagy!

Érdekelnek a gasztro trendek, de nincs időd órákat a konyhában állni? Ha te is azt vallod, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz minőségű ételeket fogyasszunk, és meggyőződésed, hogy az ízletes fogások alapja a kitűnő alapanyag, akkor azzal is tisztában vagy, hogy a minőségi étel nem arról ismerszik fel, hogy órákig készül. Akár a bulgurt, a kuszkuszt színesítenéd zöldségekkel, gombával, akár egy könnyű, ízletes salátára, vagy a rozskenyérhez humuszra vágysz, esetleg egy finom tojásos quiche-re éhezel, ha minőségi konzerv alapanyagokat használsz, nem kell megalkudnod. De akkor sem kell sokat gondolkoznod, ha a családod számára kell összeütnöd gyorsan valami finomat.

Életünk különböző szakaszaiban más ételeket részesítünk előnyben, máshogy főzünk, és mást kívánunk meg. Nem mindegy, hogy a reggelt önmagadra figyelve jógával, vagy a gyerekek reggelijének elkészítésével töltöd, és az sem elhanyagolható, hogy egyedül élsz, netán már a családodra is gondolnod kell az ételek elkészítésekor. Akár az álmaid eléréséért dolgozó, de az élet örömeire is nyitott, örökmozgó egyedülálló vagy, akár elfoglalt édesanya, minden élethelyzetben magadévá tehetsz olyan konyhai trükköket, amikkel időt spórolhatsz, mégis élvezheted a gasztronómiát már főzés közben is.

Családban marad

Édesanyaként már nem csak a saját egészségünkre, hanem a gyerekeink, családunk étkezésére is oda kell figyelünk. Mivel a gyerekek számára kiemelten fontos, hogy minden nap egyenek vitaminban és ásványi anyagban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, ezért már a bevásárlásnál eldől, hogy mennyire figyelünk a családunk egészségére. Anyaként jó eséllyel már a kisujjadban van az összes családi recept, de nem árt, ha nyitott vagy az újdonságokra is, hiszen azt a kevés szabadidődet, amid van, okosan kell beosztanod. Fontos, hogy praktikus, gyorsan elkészíthető, mégis egészséges, tápanyagban gazdag étel kerüljön minden nap az asztalra, amit egy kis kreativitással könnyedén kivitelezhetsz. Előre kevert zöldség mixekkel mindig találhatsz megoldást arra, hogyan készíthetsz és tálalhatsz el egy hagyományos fogást új köntösben. Gondolj bele: ha a gyerekek kedvenc fogásaiba némi csavart viszel, és a fasírozottba zöldborsót, vagy csicseriborsót csempészel, az édes muffinokat pedig sósra cseréled, majd különböző zöldségekkel, sajtokkal teszed izgalmassá, máris sokat tettél az egészségükért.

Így készíts egészséges, sós muffinokat:

200 gramm lisztet, 2 darab tojást, 1 kávéskanál sót, 2,5 dl tejet, 1 dl olajat vagy olvasztott vajat, és a fél csomag sütőport egy tálba teszünk, egy keverőgép segítségével kikeverjük az alaptésztát, majd 3 részre osztjuk. Az első keverőtálba beletesszük a lecsepegtetett kukorica és babkonzerv mix felét, 100 gramm csíkokra vágott szárított paradicsomot, 80 gramm reszelt cheddar sajtot, és frissen vágott bazsalikommal ízesítjük. A második keverőtálban elkeverünk fél doboz kukorica és borsókonzerv mixet, 80 gramm csíkozott, lepirított bacont, 80 gramm edami sajtot, amit római köménnyel, valamint friss kakukkfűvel ízesítünk. A harmadik keverőtálba lecsepegtetett pritaminpaprika, borsó és kukoricakonzerv mix, 1 doboz lecsepegtetett tonhal, valamint 80 gramm parmezán kerül, friss kaporral, pár csepp citromlével ízesítve. Az elkészített muffin tésztákat formába töltjük, és a muffinokat megszórjuk különböző ízű sajtokkal (20-20 gr), a paradicsomos változat tetejére szárított paradicsomot, a baconösre pirított bacont, a tonhalasra pedig tonhalat teszünk, majd sütőbe tesszük. 180 fokon körülbelül 20 percig sütjük, ha elkészült, hagyjuk egy kicsit kihűlni.

Ha megfelelő alapanyagokat vásárolsz, még a férjeden sem foghat ki egy-egy vacsora elkészítése, vagyis szusszanásnyi időhöz juthatsz. A legtöbb férfi a grillezésen kívül kerüli a konyhát, és nem feltétlen igazodik el benne, de jó hír, hogy a férjednek még akkor is lehet sikerélménye, ha kihívásként éli meg a főzést. Az is lehet, hogy az agglegény éveiből már ismeri a gyógyító, vitaminnal teli zöldségleveseket és a gyors vacsorák egyik királyát, a chilis babot, amiket akár családfőként is tálalhat azokon az estéken, amikor helyet cseréltek, és átengedi neked a kanapét. Persze, ennél nem árt, ha tovább lát, de a praktikus, könnyen felhasználható zöldségkeverékekből könnyedén készíthet egy könnyű rizottót, tésztát vagy főzeléket, így még az a férfi sem hibázhat, aki zavarba jön a konyhában.

Íme, egy ízletes tészta recept lelkes férjeknek:

Egy lábasban vizet forralunk, majd sózzuk és 200 gramm fagyasztott zöldborsót, valamint 200 gramm brokkolit 2-3 percig előfőzünk. Ha elkészült, átszedjük egy hideg vizes tálba, hogy a zöldségek ne főjjenek tovább. A megmaradt vizet újra forraljuk, fogkeményre főzünk benne 500 gramm szarvacska tésztát és leszűrjük. Amíg a tészta fő, elkészítjük a mártást. Két edényre lesz szükségünk, az egyik nyeles forralóban felmelegítünk 6 dl tejet 1 dl tejszínnel, a másikban pedig 200 gramm vajat olvasztunk. Miután a vaj felolvadt, megszórjuk 1 evőkanál. liszttelés lassan hozzá adagoljuk a forró tejet, közben folyamatosan kevergetjük kézi habverővel, egészen addig, amíg híg mártást nem kapunk. Sóval, borssal, őrölt szerecsendióval ízesítjük, és ha elkészült a mártásunk, körülbelül 150 gramm reszelt sajtot (opcionálisan cheddar, gouda, ementáli, trappista, parmezán) teszünk bele, amíg közepesen híg lesz. Az elkészült mártáshoz hozzáadjuk a megfőtt tésztát, a borsót, a brokkolit és a friss kakukkfüvet. Összekeverjük, majd tűzálló edénybe tesszük, a tetejére pedig 50 gramm reszelt sajtot szórunk, és 200 fokos sütőben aranybarnára pirítjuk.