13 fekete macska, aki feldobja a péntek 13-át

Fekete macskának születni nem könnyű sors. Van, ahol szőrös boszorkányként, máshol szerencsehozó talizmánként tekintenek rájuk, vagy legalább is egyes testrészeikre. Sokszor az életük is veszélybe kerül fekete bundájuk miatt, és a menhelyekről is szerény sanszokkal indulnak az örökbefogadásért. Szerintünk viszont a fekete macskák elragadóak, több okból is.

Például azért, mert divatdiktátorok…

…beöltöznek halloweenre…

…tisztelik az okosabbakat…

…már a tekintetükkel levesznek a lábadról…

…segítenek a munkában…

…pacsival köszöntenek, amikor megérkezel…

…figyelnek a makulátlan megjelenésre…

…megvigasztalnak, ha összezuhansz…

…és garantáltan megnevettetnek.

Nem félnek semmitől…

…na jó, majdnem semmitől…

…a követőik rajonganak értük.

…lájk, ha te is bírod a fekete macskát.

