3 dolog, amit feltétlen tudnod kell az Il Volóról

Az Il Volo együttes története mesébe illő sikersztori: Gianluca Ginoble (bariton), Piero Barone és Ignazio Boschetto (tenorok) 2009-ben találkoztak egy televíziós tehetségkutatóban egymás ellenfeleiként. A show ötletgazdája azonban felfigyelt a három fiatal fiúra, és még 18 évesek sem voltak, amikor a tehetségkutató negyedik adásában már együtt énekeltek. Produkciójukra felfigyelt egy amerikai producer, akivel le is szerződtek, és az utóbbi években a a crossover, azaz a zenei műfajokat „keresztező”, többféle műfajt, stílust ötvöző irányzat legnagyobb képviselőivé váltak.

2015-ben három nagylemez és számos különleges fellépés után jelentkeztek az Eurovíziós Dalfesztiválra. Dalukkal harmadik helyezést értek el, de a nézők és a média kedvencei egyértelműen ők voltak. 2017-ben amerikai koncertkörúton voltak, 2018-ban pedig Európát utazzák körbe, hogy dalaikkal az itteni közönséget is elbűvöljék.

A formációról összeszedtünk három olyan fontos tényt, amit minden igazi Il Volo-rajongónak tudnia kell.

1. Névválasztás

Kezdetben az együttes neve I Tre Tenorini volt, majd ezt megváltoztatták The Tryóra. The Tryo néven vettek részt a 2010-es We Are The World: 25 for Haiti elnevezésű jótékonysági akcióban, melynek során az 1985-ös We Are The World című sláger remake-jét készítették el sok más előadóval együtt. Csak 2010 végén vették fel végleges nevüket, az Il Volót.

2. Különleges fellépések

Az Il Volo karrierje nagyon hamar felfelé ívelt, mi sem mutatja ezt jobban, hogy már 2010-ben olyan előkelőség előtt léphettek fel, mint Ránija, jordán királyné. 2012 decemberében adták elő az Il Mondót és az új album címadó dalát, a We Are Love-ot a 2012-es Nobel-békedíj-koncerten Oslóban, V. Harald norvég király jelenlétében.

3. Pár év alatt a csúcson

Mi sem bizonyítja jobban, hogy óriási és töretlen az érdeklődés a formáció iránt, hogy 2014-ben elnyerték Az év legjobb csapata díjat a latin popalbumok kategóriában

+1

A Sanremo Grande Amore című középlemezük 2015. február 20-án jelent meg Olaszországban, és dupla platina minősítést ért el. Negyedik stúdióalbumukat, a L’amore Si Muovét pedig szeptemberben adták ki, és a második helyen debütált az olasz listákon.