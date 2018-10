Dandár, a legkedvezőbb árú budapesti fürdő (X)

1928-ban a Városi Tanács határozata alapján minden budapesti kerületben ún. népfürdőt kellett létesíteni, hogy ez emberek számára olcsón biztosíthassák a higiéniához elengedhetetlenül szükséges fürdési lehetőséget. A Dandár Gyógyfürdő volt az első ilyen népfürdő vagy tisztasági fürdő. Az 1971-ben bezárt fürdőt 1978-ban nyitották újra immáron gyógyfürdőként. Ekkor még tartálykocsival szállították ide a gyógyvizet a Széchenyi, majd később a Paskál fürdőből.



A Dandár fürdő ma már saját kúttal rendelkezik, melyből nagyon jó minőségű gyógyvíz tör a felszínre, mely kiválóan alkalmas az ízületek degeneratív betegségeinek kezelésére, valamint idült és félheveny ízületi gyulladások, porckorongsérv és idegzsábák gyógyítására. 2014-ben nagyszabású átalakításokat hajtottak végre a fürdőben, melyek a szolgáltatások körének bővítését eredményezték. A zárt udvarban két különböző hőfokú (36 és 38 fokos), élményelemekkel ellátott, termálvizes medence került kialakításra, amelyek a hűvösebb, őszi napokon is garantáltan feledhetetlen perceket szereznek a fürdővendégeknek gőzölgő vizükkel. A pince szint pedig wellness részleggé alakult át, ahol igényesen kialakított szauna, gőzkamra, merülő medence és pihenő helyiségek találhatók.



Az OEP által támogatott gyógykezelések közül igénybe vehető a gyógyvizes gyógymedence fürdő, a gyógyvizes kádfürdő, a víz alatti vízsugármasszázs, a szénsavas kádfürdő és az orvosi gyógymasszázs. Ezeket a kezeléseket szakorvosi beutalóval vehetik igénybe a vendégek.

A Dandár fürdőben a normál belépő ára is pénztárcakímélő, hiszen ez a legkedvezőbb árú budapesti fürdő, de számos kedvezmény is igénybe vehető. A délutáni belépő mellett kedvezőbb áron vásárolhatnak belépőt a nyugdíjasok és a diákok, akik a belépő árának közel 30%-át megspórolhatják, ha az iskola vagy egy átbulizott éjszaka után ebben a fürdőben ejtőznek. Azok pedig, akik kevesebb időt tudnak a fürdőben tölteni, 2 órás termál vagy 2 órás kombinált jegyet is válthatnak.

További információ: www.dandarfurdo.hu