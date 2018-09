Családi örömök a megújult Magenta 1-gyel (x)

A generációk eltérő igényeihez eddig – enyhe túlzással – egyenként kellett szolgálatót és csomagot választani. Pedig manapság már nem ritka, hogy egy fedél alatt él a sorozatfüggő, állandóan a telefonján lógó tini, a néha órák hosszat trécselő gamer nagyi, meg a meccseket nagykanállal fogyasztó, a mobilján is összefoglalókat bújó apuka. Nos, a megújult Magenta 1-nek a család apraja-nagyja örülni fog, ráadásul kedvezmények is járnak mellé. Az előnyök élvezéséhez egyetlen dolgot kell csak tennünk: egyesíteni két otthoni és egy mobilszolgáltatást a Magenta 1-ben, hogy rugalmasan állíthassuk össze a család igényeinek legmegfelelőbb kedvezménycsomagot.

Nemcsak azért ajánljuk figyelmedbe a megújult Magenta 1-et, mert ezután egyetlen kedvezménycsomagban egyesítheted az általatok használt szolgáltatásokat, hanem mert a bevont előfizetések havidíjából összesen 30 százalékot von le a Telekom. A telefonos családi beszélgetések ezután akár díjmentesen is lezavarhatók, hiszen ha legalább 2 előfizetéses mobilotok van, a Családi mobil ajánlattal 5 bevont mobilhívószámot tárcsázhattok 0 Ft percdíjjal.



Nálatok is program a vasárnap esti közös filmezés?

A szeptember elejétől elérhető új, Szuper Családi Mozi díjcsomaggal nem csak 147 csatornát, de 6000 filmet is elérhettek a MoziKlub kínálatából. A TV GO segítségével pedig az élő adásokat ezután útközben is élvezhetitek, hiszen mobilról és tabletről egyaránt elérhetőek, korlátlan belföldi adatforgalommal.



A kedvezmények és a lehetőségek a mobilinternetezést is érintik: a megrendelt belföldi mobil-adatforgalmadat megduplázza a Telekom, amennyiben magenta színekben egyesíted szolgáltatásaidat. Válassz kettőt a telekom.hu/magenta1 oldalon kínált otthoni szolgáltatások közül, csapj mellé egy új, megfelelő mobilcsomagot – üdvözlünk a Magenta 1-esek táborában!