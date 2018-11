Gyerünk a hegyekbe! – 3 családi hétvége SZÉP-kártyásoknak

Az alábbiakban olyan helyeket gyűjtöttünk össze, amelyek nem csupán érdekes és tartalmas programot kínálnak, hanem OTP SZÉP kártyát is elfogadnak. Érdemes kihasználni ezeket a lehetőségeket, hiszen novemberben még vár ránk néhány hétvége, amikor télikabát nélkül kirándulhatunk!

Mecsek – kaland a hegyek alatt

Szállás – Pécs, Pannónia Grand Hotel

Ez nem egyszerűen csak egy remek szálláshely, hanem Pécs városának szíve-lelke, amely egyszerre építészeti és kulturális kuriózum. A Pannónia Grand Hotel a magyar szecesszió gyöngyszeme, egy olyan épület, amelynek minden szeglete káprázatos szépségeket és különlegességeket rejt. Képzeld el, hogy egy olyan hotelben szállhatsz meg, amely belül palotának is beillik, és ahol olyan vendégek laktak már, mint José Carreras, Plácido Domingo, a Habsburg dinasztia több tagja vagy Jiri Menzel. Egyszóval ez a hotel nem csak a lakóhelyetek és bázisotok lehet a pécsi hétvégéhez, hanem önálló látványosság és program is, aminek minden percét élvezni fogjátok!

Természet – barlangtúra Orfűn

Felejthetetlen kalandnak ígérkezik gyermekek és felnőttek számára is az a földalatti földrajzórával egybekötött barlangtúra, amelyet az orfűi Mecsek Háza csapata kínál. Itt komolyan oda kell majd tennetek magatokat, mert nem kellemes, lazulós séta vár rátok, hanem igazi csúszós-mászós barlangászat overálban, sisakban és gumicsizmában! A kísérők természetesen képzett szakemberek, akik nem csak a testi épségetekre vigyáznak, hanem elmesélik a barlang történetét, és bemutatják különleges természeti értékeit is. Erre a programra szánjatok egy egész délelőttöt, mert föld alatti túra négy órás! Figyelem, gyermekeknél a részvétel alsó korhatára 8 év!

Kultúra – Zsolnay Kulturális Negyed

Pécs önmagában is kulturális élmény, telis-tele kincsekkel, látnivalókkal és fantasztikus történelemmel. Egy hét sem lenne elég, hogy mindezeket végigjárjátok, úgyhogy érdemes egy dolgot kiválasztani a széles kínálatból. Mi a Zsolnai Kulturális Negyedet ajánljuk, nem csak azért, mert itt használhatjátok az OTP SZÉP kártyát, hanem azért is, mert egész napra elegendő látnivaló és élmény vár itt rátok: díszes égetőkemencék, közösségi terek, fesztiválok, kiállítások, sőt még egy egy planetárium is helyet kapott itt, egyszóval ez egy igazi, tartalmas, családi programhelyszín.

Gasztroélmény – Balkán Bisztro

Pécs a kultúrák és népek olvasztótégelye, ahol békében él egymás mellett magyar, német, rác, sokác, cigány, horvát, sváb, székely, csángó, ruszin, görög és bolgár már évszázadok óta. Ezt a kulturális sokszínűséget, amelynek igen markáns összetevője a balkáni folklór, kitűnően mutatja be a Balkán Bisztro étlapja, amelyen a balkáni konyha legismertebb street food-jai sorakoznak. Ehettek itt csevapcsicsát, pljeskavicát, házi kolbászokat, túrós csuszát, köftét, kecskesajtot és juhtúrót, egyszóval nagyon különleges és ínycsiklandó finomságokat. A kézműves sörök kedvelői sem fognak csalódni ebben a helyben, úgyhogy igazán nagy hiba lenne kihagyni egy ilyen gasztronómiai szenzációt!

Zemplén – élő történelem egy elbűvölő tájon

Szállás – Telkibánya, Zempléni Pitvaros Pihenő

A zempléni kirándulás bázisának a vidék egyik legfestőibb települését ajánljuk. Telkibánya már az Árpád korban is nevezetes volt aranybányáiról, ma pedig különlegesen elbűvölő vendéglátói és remek szálláshelyei viszik jó hírét az ország minden sarkába. Számunkra a legkedvesebb mind közül a Pitvaros Pihenő, ahol nem csak kényelmet és zavartalan nyugalmat találtok majd, hanem családias vendégszeretetet és profi kiszolgálást is. A ház konyhája egyszerűen csodás: ha itt szálltok meg, mindenképpen kóstoljátok meg a húslevesüket, de a többi fogást is ki kell próbálnotok!

Természet – az Arlói-tó

Zemplénben több kicsi tó is van, ami megér egy látogatást. Az egyik legszebb és legkülönlegesebb közülük az Arlói-tó, amelyhez fogható csak egy van Európában: az erdélyi Gyilkos-tó. Mindkettő földcsuszamlás – régies néven súvadás – következtében alakult ki. Van itt egy magaslat, a 338 méter magas Csahó-hegy, amelynek déli oldalán, egy 300 méternél is hosszabb 50-60 méteres függőleges szakadásfal mentén csúszott meg az a homoktömeg, amely elzárta a Szohony-patak völgyét. Annak vize feltöltötte a kialakult mélyedést, létrehozva ezzel a páratlan szépségű Arlói-tavat. A 10 hektáros vízfelület a környék horgászparadicsoma, a felette magasodó hegy pedig természetjárók kedvelt célpontja. A táj gazdag növény- és madárritkaságokban, és még késő ősszel is rengeteg szépséget tartogat a kirándulóknak. A közelben található ráadásul Aggtelek, ahol az ország egyik legjelentősebb és legszebb cseppkőbarlangját nézhetitek meg!

Kultúra – Csoda Vizsolyban

Ha szeretnél találkozni egy igazán különleges emberrel, és látni akarsz egy olyan csodát, aminek a világon nincs párja, ha tudni akarod, milyen érzés a kezedben tartani egy 4000 eurót érő, majdnem 6 kilós könyvet, és része szeretnél kicsit lenni a magyar történelem egyik legnagyszerűbb és leghősiesebb tettének, akkor menj el Vizsolyba a családoddal. Térj be a református templommal szemben lévő ház udvarába, mert ott, hátul, a pajtában van ez a csoda. Itt dolgozik Daruka Mihály, aki 500 évvel a Vizsolyban elkészült Károli-Biblia megjelenése után fejébe vette, hogy újra kinyomtatja ezt a hatalmas jelentőségű könyvet mégpedig hajszálra úgy, ahogy fél évezrede tették azt a reformátor ősök. Ugyanolyan papírra, ugyanolyan ólombetűkkel és présgéppel dolgozik, mint ők… de a többi részletet nézzétek meg a saját szemetekkel, és ámuljatok el ezen az elképesztő dolgon. Daruka Mihály be fog avatni titeket a műhelytitkokba, és felejthetetlen előadást tart majd nektek, sőt, talán még azt is megengedi, hogy egy oldalt kinyomtassatok a nyomdagépén. Sok-sok titka és hosszú, kalandos története van annak a pajtának ott Vizsolyban, és garantáljuk, hogy életre szóló élmény lesz ezeket kifürkészni!

Gasztroélmény – Anyukám Mondta

A zempléni kirándulás megkoronázása lehet egy jó ebéd vagy vacsora a messze földön híres Anyukám Mondta étteremben, Encsen. Vannak, akik csak azért utaznak több száz kilométert, hogy itt megkóstoljanak egy konfitált kacsacombot kacsamájjal és derejével, és felhörpintsenek mellé egy pohárral a Tokaji borvidék legjobb nedűiből. Sokak szerint az ország legjobb pizzája is itt készül, mások pedig a desszerteket tartják a hely legnagyobb erősségének. Egy biztos: olyan étterméről van szó, ami önmagában is megér egy kiruccanást.

Bakony – barangolás vadregényes erdőkben

Szállás – Magyarpolány, Király Ház

Mi a Bakony szívétől nem messze, Magyarpolányban szállnánk meg a Király Házban, ha erre a vidékre szerveznénk családi hétvégét. Ez a szállás ugyanis tőről metszett bakonyi porta, amely nem csak rusztikus hangulatot, hanem teljes kényelmet és nyugalmat is kínál. Mivel ez egy vendégház, az étkezést magatoknak kell megoldani, de ez nem okoz majd problémát, mert remekül felszerelt konyhája van a helynek, ahol élmény a tűzhely körül forgolódni. A település lélekemelően szép, békés és bájos: ha ki sem mozdultok innen, és csak az utcákon sétáltok vagy elzarándokoltok a gyönyörű kálváriához, már akkor is remek élményt és kikapcsolódást szerezhettek magatoknak. Mi azonban arra biztatunk, hogy Magyarpolányból kiindulva járjátok be a környék néhány híresebb és érdekesebb helyét.

Természet: Farkasgyepű – Csurgó-kút vízesés

A Bakonyban túrázni kell. Bolyongjatok a rengetegben, ahogy a betyárok tették egykor, és az sem baj, ha eltévedtek, mert bármerre is indultok, mindenhol gyönyörű, tiszta és vadregényes erdők várnak. Persze konkrét céllal is nekivághattok ennek a vidéknek: például a Farkasgyepű melletti Csurgó-kút vízesés kitűnő választásnak ígérkezik. A Kék-túra útvonalán található ez a látványosság, és ha jó erőben vagytok, akkor egy egész napos kirándulást is szervezhettek rá. Szerintünk ez éri meg igazán, mert a Bakony csendje tökéletesen felölti az embert, ráadásul ha nem zajongva rójátok az ösvényeket, akkor jó eséllyel találkozhattok őzekkel, szarvasokkal, és megleshetitek a gazdag vadvilág rejtett életét is.

Kultúra – Ciszterci Apátság, Zirc

A Zirci Ciszterci Apátság és Látogatóközpont a Bakony legnagyobb kulturális attrakciója és történelmi értéke. Mindenképpen érdemes ellátogatni a szerzetesekhez, mert sok izgalmas látnivalót rejtegetnek az apátság vastag falai, amelyek alapját még III. Béla király vetette meg 1182-ben A 800 éves az apátság és a rend lépést tart a korral: interaktív eszközökkel mutatja be saját történetét a látogatóknak, akik sok színes, érdekes információt tudhatnak meg erről a különleges épületkomplexumról. Ha untatnak a történelem fordulatos eseményei, akkor látogassátok meg a szomszédban a pazar Zirci Arborétumot, amely a ciszterci apátság egykori angolkertjéből lett kialakítva. Az arborétumot a Cuha patak szeli át, bejáratánál egy kis tavat táplálva. Kifejezetten üdítő és frissítő a séta ebben a kertben!

Gasztroélmény: Villa Medici Hotel

A Bakony lábánál, Magyarpolánytól 20 perces autóútra terül el a királynék városa, Veszprém. Jó néhány kulturális kuriózum található itt, hiszen ez az a település, ahonnan Magyarország története ezer évvel ezelőtt indult. Mégsem történelmi sétára csábítunk titeket ide, hanem egy jó enni! A festő Beketinst-völgyben találjátok a Villa Medici Hotelt, amelynek étterme már hosszú ideje a város egyik gasztronómiai büszkesége. A névhez méltó, rendkívül stílusos és elegáns környezet fogadja itt a vendéget, de nem csak a külsőségek kiválóak, hanem az ételek is. A kifinomult vendéglátást és gasztronómiai ínyencségeket kedvelőknek maradandó élményt nyújt majd ez az étterem, ahonnan egy kiadós ebéd után kellemes sétára indulhatunk a szomszédban található állatkertbe. Tökéletes családi programnak ígérkezik!

