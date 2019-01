Babonák az új esztendőre: tegyél fésűt a párnád alá, ha még nem jött el az igazi

Mosni és teregetni szigorúan tilos, viszont muszáj lencsét enni

Régen a legények ostorral és kolomppal vagy kereplővel próbálták elűzni az ártó szellemeket, hogy az új év jól kezdődjön. Ma erre szolgál a szilveszteri dudaszó, bár nem hiszem, hogy sokan tisztában vannak azzal, hogy miért is kell jó hangosan fújni, vagy esetleg petárdát durrantani. Az év utolsó napján érdemes odafigyelni arra, hogyan viselkedünk, mert az utolsó nap előrevetíti a következő évi eseményeket. Ilyenkor vannak kifejezetten tiltott és kötelező feladatok is! Mosni és teregetni szigorúan tilos az utolsó napon, mert kirázzuk a gazdagságot, és még a szemetet is vigyázva dobjuk ki, nehogy veszendőbe menjen a szerencse. Azért nem jó szárnyast enni, mert a tyúkok a lábukkal hátrafelé kapirgálnak, ezzel a sikert és a pénzt pont az ellenkező irányba “hajtják”, mint kellene, a pulyka ráadásul haragot is hoz a házhoz. Malacot viszont illik, sőt kell is enni, mert ők az orrukkal előrefelé túrják ki mindezt. Ha saját malacod van, akkor érdemes meghúzni a farkincáját, akkor tuti, hogy az új év mindenféle jót hoz majd. Innen eredhet a “Malacod van!” mondás is… A halat mindenképpen hanyagold, mert elúszik vele a szerencséd is!

Érdemes lencsét is főzni az év utolsó napján, mert a lencse sok pénzt, gazdagságot hozhat. A lencsének, akár leves, akár főzelék formájában már éjfélkor az asztalon kell lennie, tehát időben kell megfőzni, és mielőtt bulizni indulnál kitenni. Éjfélkor pedig – a virsli előtt, a pezsgő után – abból kell fogyasztani! A bejárati ajtó közelébe valamilyen aranyszínűt kell lógatni, akkor is állítólag pénz áll a házhoz. Ha rétest sütsz vagy eszel, akkor tartóssá válik a gazdagságod. Érdemes egyébként jól megtömni a hűtőt mindenféle finomsággal, mert akkor az lesz jellemző az egész évre. A liszt- és cukortartót is fel kell tölteni, a kamra sem tátonghat üresen, mert akkor a jövő évi állapotok nem lesznek túl kecsegtetők.

Vigyázz, ki az első vendéged az új évben

Újév napján az első vendégnek kötelező férfinak lennie, mert különben lába kél a szerencsének. Talán ebből a babonából ered, hogy elsőként mindig a férfinak illik boldog új évet kívánnia. Az első januári napon a legjobb ólomöntéssel jósolni, a hideg vízbe merített forró ólom formájában ugyanis kirajzolódhat a jövő. Ezt ma már vidéken is kevesen csinálják, pedig játéknak sem utolsó, hiszen mindenki mást és mást lát bele az ólomfigurába. Az év első napján állítólag az udvaron jeges vízben kell megmosakodni, mert akkor lesz igazán egészséges a vállalkozó szellemű delikvens a következő évben. Feltéve, hogy azonnal nem kap tüdőgyulladást…

Szerelmi praktikák

Régen hagyomány volt, hogy a lányok gombócot főztek, amelybe papírra írt neveket tettek, és az a gombóc, amelyik először följött a babona szerint, az rejtette a jövendőbeli nevét. A lencsefőzelékbe egy szem mandulát is lehet főzni, akinek a tányérjába kerül, az a következő évben férjhez megy, vagy megnősül a hiedelem szerint. Éjfélkor mézes szájjal kell csókolózni, mert az megédesíti a következő évet és csupa boldogság vár a párra. Ha azonban eddig még nem találtad meg az igazit, akkor tegyél a párnád alá fésűt, és éjszaka megálmodod, ki lesz a jövendőbelid!

