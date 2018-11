A netes vásárlás is lehet egyszerű (x)

Tarolnak Magyarországon az innovatív fizetési technológiák és az ahhoz köthető fejlesztések. Legyen szó a készpénzmentes online fizetésről, amit a magyar internetezők 44 százaléka preferál a megszokott megoldásokhoz képest, vagy éppen a mindennapi életet megkönnyítő megoldásokról, mint az érintéses mobilfizetés. A Simple és a SimplePay fejlesztője, az OTP Mobil folyamatos innovációival tud ennek az exponenciálisan bővülő piacnak az élmezőnyében maradni. De mitől is különlegesek ezek a megoldások?

Ma már úgy tűnik, nem nagy dolog az online fizetés. A hazai online kiskereskedelmi forgalom megközelíti az 1000 milliárd forintot éves szinten. Azonban a netes vásárlás még így is igénybe vesz jó néhány percet, a bankkártyánk adatainak bepötyögése ráadásul komoly odafigyelést is igényel. A SimplePay fizetési megoldása ma már több mint 4500 webáruházban érhető el, és könnyíti meg az online vásárlást. Ez a szolgáltatás a felhasználó számára egyebek mellett azért is kényelmes, mert elmenthetjük bankkártyánkat a Simple-fiókba, s így megszabadulunk annak terhétől, hogy vásárlásunk kifizetésekor újra és újra be kelljen pötyögni a bankkártyánk adatait. A mentett adatokkal már elegendő néhány kattintás, és a fizetést el is intéztük. Ráadásul a regisztrációnak köszönhetően a SimplePay megoldását használó webshopokban elég bejelentkeznünk a fiókunkba, és csak ki kell választanunk a korábban elmentett kártyánkat a fizetéshez.

Mivel a SimplePay fizetési megoldás összehangoltan működik a Simple alkalmazással, a Simple-fiókba elmentett kártyaadatok az alkalmazásban is elérhetők bejelentkezés után. Így olyan szolgáltatásokat tudunk egy alkalmazáson belül igénybe venni és könnyedén kifizetni, mint a parkolás, autópályamatrica-vásárlás, ételrendelés vagy akár a mozi- és koncertjegy vásárlása. Sőt már akár a bankkártyánk helyett a telefonunkkal is fizethetünk a kasszánál, hiszen a mentett bankkártyánkat érintéses mobilfizetésre is használhatjuk. Az OTP Mobil számaiból az derül ki, hogy eléggé rákaptak a felhasználók a mentett kártyás fizetésre, hiszen a rendszerükben már több mint 500 000 regisztrált bankkártya van.

A mentett kártyás fizetés csak a jéghegy csúcsa, ha kényelmes fizetési folyamatról van szó, hiszen már akár chatboton keresztül vagy telefonos ügyfélszolgálatokon az ügyfelekkel történő beszélgetés közben a megállapodás és a fizetés is egy időben történhet.

Érdemes tehát figyelni a vásárlás folyamán, hogy elérhető-e a SimplePay fizetés lehetősége, hiszen a karácsonyi vásárlási hullámban nagyban csökkentheti a stresszt, ha nem percenként kell beírnunk egy nagy adag számot a fizetéshez.