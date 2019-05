„Érthetetlen, hogy a gyerekeim szeretnek engem”

Szerdán a Magvető Caféban mutatták be Alexander Brody és Nagy József beszélgetőkönyvét, a Megtalálni Serendipityt című kötetet. Brody reklámszakember, Jóska a testvérlapunk, a 24.hu kiváló újságírója, a könyv pedig egy párhuzamos életrajz, amelyben jól megfér egymás mellett Jávor Pál, Audrey Hepburn, Albert Einstein, Neumann János, Andy Warhol és megannyi más híresség, akikkel Brodyt jó szerencséje szerte a nagyvilágban összehozta – és a pestlőrinci KISZ-lakótelep, a néphadsereg, a tanítóképző és a szocializmus világa, amelyben Nagy József felnőtt és elindult pályáján.

A két szerző egymást faggatja a könyvben, most egy olyan részt hoztunk nektek, amelyben Jóska kérdez, és Alexander Brody válaszol:

Ötvenegy éves voltál, amikor a fiad született, ötvenkilenc, amikor a lányod. Bátorság ilyen korban gyereket vállalni?

Egyiknél sem gondoltam bátorságra.

Ott voltál a születésüknél?

Egyiknél sem. Úton voltam mindkétszer. Nagy hiba, nagy kár.

Jó apa vagy?

Sosem voltam igazi családapa, mindkét gyerekem tőlem távol nőtt fel.

Rajtad múlt?

Mindig minden rajtam is múlik. Legföljebb azzal védekezhetek, hogy a munkám miatt állandóan repültem. Hetven irodánk volt, mindet látogattam, hotelekben éltem, ébredéskor gyakran fogalmam sem volt, melyik városban vagyok. Orvosi tanácsra a cipőmet mindig ugyanúgy tettem a fal mellé, az órámat, a gyűrűmet mindig ugyanúgy helyeztem az éjjeliszekrényre, hogy legyen valami rendszeresség az életemben. Azért azt nem állítanám, hogy szigorú rend szerint éltem, ugyanis egyformán végzetesnek tartom, ha az ember tisztán szisztémák szerint működik, ahogy azt is, ha mindezek nélkül. Mindig is igyekeztem távol tartani magam a végletektől.

Jó üzlet volt feláldozni a családjaidat?

Nem. Nem tudom. Nem tudom, lehettem volna-e boldog, és adhattam volna-e boldogságot, ha otthon ülök. Az nagyon nem én vagyok. Mindig is olyan munkára vágytam, amivel utazhatok, világot látok. Ezt megkaptam. De vágyam volt a nagycsalád is, amiből nem jutott nekem, mondjuk, nem állíthatom, hogy sokat tettem az érdekében, sőt.

A világot járva tipródtál azon, hogy az aktuális út is egy szög az éppen létező házasságod koporsójába, és az a babafürdetés, amiről lemaradsz, sose pótolható?

Nem. Ha az ember arra gondol, ami otthon van, ha azon siránkozik, mit veszít épp el, akkor képtelen koncentrálni arra, amiben benne van, amiért elutazott: a munkájára. Mindig komolyan vettem és fontosnak tartottam a munkámat. Mindkét gyerekem édesanyja a gyerek hatéves korában hagyott el, amit úgy értelmeztem, hogy megmentették Sandyt és Thyrát attól, hogy én neveljem őket. Helyes döntés volt, mindkét nő jó anya, remek embert faragtak a fiamból és a lányomból. Thyra ráadásul szép is, és mindkettő okos. Ez eddig rendben van. Az viszont érthetetlen, hogy a gyerekeim szeretnek engem, holott okuk erre nincs.

Alexander Brody 1933-ban született Budapesten, 1948-tól az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, jelenleg Magyarországon és Hawaiin él, reklámszakember. A Young and Rubicam az ő nemzetközi elnöksége idején lett a világ legnagyobb hirdetési cége. Nagy József 1968-ban született Budapesten, újságíró. Általános iskolában tanított, majd a 168 Órához került, utóbb dolgozott egyebek mellett a Népszabadságnak és a Mozgó Világnak. 2010 óta a 24.hu munkatársa.

Alexander Brody – Nagy József: Megtalálni Serendipityt

Magvető

5499 Ft