Fantasztikus gyereknapi programok lesznek idén is

Idén is egész hétvégés programokkal várják persze nemcsak a gyerekeket, hanem az egész családot országszerte május utolsó vasárnapján, gyereknapon. Nézzük, milyen programok közül válogathatunk.

Városligeti gyereknap

A városligeti gyereknap nélkül nem múlhat el a májusi utolsó hétvége. Nem lesz ez másképp idén sem, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezői változatos és ingyenes programokat ígérnek:

Színházi előadások (Operettszínház, New Dance World, Angel Táncstúdió, Holle Anyó Színház).

Sportbemutatók és találkozási lehetőségek olimpikonokkal, bajnokokkal (golf, asztalitenisz, dzsúdó, birkózás, öttusa, vívás, kosárlabda, kajak-kenu, kézilabda, ökölvívás.

Számítógépes kvízjátékok, vetélkedők a biztonságos internethasználat témakörében.

Lovasterápia-bemutatók.

Ingyenes fogászati szűrés.

MobilKids: a biztonságos közlekedés jegyében KRESZ-teszt, közlekedési feladatok, kézműveskedés.

Győri gyerek piknik

Május 26-án, gyereknapon 10 órától a győri Aranypart II. területén is várják a szórakozni vágyó győri és környékbeli családokat. Itt ingyenesen vehetnek részt a lovagi hétpróbán, kipróbálhatják az ökojátszóteret és az óriás játékokat, hatalmas buborékokat fújhatnak, játékos kísérletekben vehetnek részt és zsonglőrködhetnek is. De lesznek még kézművessátrak, zenészek, táncosok és mesesarok is.

Gyereknapi tárlatvezetés a Várkert Bazárban

Elsősorban 6-12 éves érdeklődőket várnak arra a gyereknapi programra, amit a Várkert Bazár Új világ született kiállításában mutatnak be. 30-40 perces programban az első világháborúban részt vett állatok sorsát követhetik nyomon: igavonó lovak, hírszerző galambok, gáztámadást jelző kanárik, sebesültkereső és kabalakutyák. Regisztrálni ITT lehet.